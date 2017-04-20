Архитекторы разработали дизайн корабля-тюрьмы в стиле «Игры престолов»

Архитекторы спроектировали тюрьму на корабле, которая напоминает небесную темницу, в которой находился один из главных героев «Игры престолов» Тирион Ланнистер. Об этом пишет Daily Mail.

Как отмечается, на судне можно разместить свыше трех тысяч заключенных. Создатели проекта подчеркивают, что камеры, визуально в совокупности выстраивающие два ряда парусов, предназначены для тех, кого осудили по обвинению в уклонении от налогов.

По задумке архитекторов, площадь камеры составит девять квадратных метров. Основным материалом для постройки тюрьмы послужит бумага.

Дизайнеры намерены назвать корабль Panama Papers Jail. Название корабля происходит от скандала, получившего название Panama Papers. Немецкая Sueddeutsche Zeitung опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам.