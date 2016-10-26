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В Таджикистане убийцу российского военнослужащего осудили на 20 лет

26/10/16 11:34, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

В Таджикистане убийцу российского военнослужащего осудили на 20 лет. Об этом сообщило агентство Asia-Plus.

 

Как отмечается, суд Хатлонской области признал виновным 24-летнего жителя Курган-Тюбе Ахлиддина Машрабова в убийстве военнослужащего 201-й Российской военной базы Алексея Буенкова и хулиганстве. Вина подсудимого полностью доказана в ходе предварительного расследования и судебного процесса.

 

Ахлиддин Машрабов в ночь на 31 июля 2016 года, находясь в нетрезвом состоянии, в ресторане «Карина» вступил в конфликт с двумя военнослужащими полка российской военной базы, дислоцированного в Курган-Тюбе.

 

Друзья пытались успокоить его, но он нанес ножевые ранения одному из местных жителей и старшему сержанту РВБ. Обоих пострадавших доставили в больницу, где Алексей Буенков скончался от потери крови.

 

У убитого российского военнослужащего остались жена и двое детей.

 

Ранее сообщалось, что в драке в ресторане получил ножевые ранения сотрудник управления Агентства по борьбе с наркотиками в городе Курган-Тюбе Умед Рахмонов.

 

201-я военная база - крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Она дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. 

URL: http://www.24.kg/tsentralnaja_azija/38899/

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