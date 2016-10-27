Семен Уралов: Отношения Узбекистана и Кыргызстана больше зависят от позиции Ташкента, чем от Бишкека

«Отношения Узбекистана и Кыргызстана больше зависят от позиции Ташкента, чем от Бишкека», - заявил ИА «24.kg» шеф-редактор портала «Однако. Евразия» Семен Уралов.

По его словам, Кыргызстан участвует во всех интеграционных объединениях (Таможенный и Евразийский экономический союзы, ОДКБ и так далее), Узбекистан же последние 10 лет вел изоляционную политику, что приводило к обострению отношений в разных сферах. Особенно остро это чувствовалось в вопросе гидроресурсов, демаркации границы, контрабанды, наркотрафика и анклавов.

По мнению эксперта, все проблемы отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном связаны с тем, что единый политэкономический Центральноазиатский регион разорван между независимыми республиками.

Эксперт считает, что взаимные визиты делегаций двух стран говорят о том, что новая администрация, которая придет на смену Исламу Каримову, хочет разрядки в Центральной Азии.

«Думаю, что новые власти Узбекистана будет нащупывать переговорные позиции и снимать противоречия. В Ташкенте не заинтересованы в создании напряжения с соседями. Новые власти должны утвердиться за несколько лет. Поэтому сейчас будут демонстрировать максимальное миролюбие», - уверен Семен Уралов.

Он отмечает, что сейчас стоит говорить не о потеплении отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном, а об их нормализации.

Кыргызский и узбекский народы последнее тысячелетие живут бок о бок, и отношения в основном были достаточно теплыми. И сегодня в Ферганской долине по обе стороны границы кыргызские и узбекские села, аулы и кишлаки чередуются.

Ухудшение отношений двух стран произошло 20 лет назад. Виной тому, считает эксперт, правящие элиты. Сначала было обострение межнациональных отношений, а затем пошли конфликты.

«Если обе стороны пойдут друг другу на уступки, особенно в вопросах анклавов, то можно установить нормальные отношения», - считает Семен Уралов.

Также шеф-редактор портала «Однако. Евразия» подчеркивает, что Узбекистан - это крупная экономика. Там развита добывающая, перерабатывающая промышленность, машиностроение и хлопководство. Для Кыргызстана выгодно развивать собственную легкую промышленность на узбекском сырье. Правильным будет возобновить регулярное сообщение между Бишкеком и Ташкентом. Необходима особая пограничная и таможенная зона.

Для выстраивания новых отношений эксперт советует инициировать интеграционные проекты. Необходимо наращивать сотрудничество во всех направлениях – решать вопрос с поставками электроэнергии для Узбекистана, получать дешевый узбекский хлопок для легкой промышленности Кыргызстана и так далее.