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Бишкек перенес дату проведения саммита тюркоязычных стран. Об этом сообщает МИД КР.
Уточняется, что решение принято по инициативе кыргызской стороны. Время проведения саммита согласуют дополнительно с государствами - членами организации.
Данную информацию довели до сведения секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных стран.
Совет сотрудничества тюркоязычных государств - международная организация, объединяющая тюркские государства. Главная его цель - развитие всестороннего сотрудничества между ними.
Тюркский совет создали 3 октября 2009 года. Секретариат располагается в Стамбуле.
URL: http://www.24.kg/tsentralnaja_azija/39102/