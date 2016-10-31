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Бишкек перенес дату проведения саммита тюркоязычных стран

31/10/16 08:58, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Бишкек перенес дату проведения саммита тюркоязычных стран. Об этом сообщает МИД КР.

 

Уточняется, что решение принято по инициативе кыргызской стороны. Время проведения саммита согласуют дополнительно с государствами - членами организации.

 

Данную информацию довели до сведения секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных стран.

 

Совет сотрудничества тюркоязычных государств - международная организация, объединяющая тюркские государства. Главная его цель - развитие всестороннего сотрудничества между ними.

 

Тюркский совет создали 3 октября 2009 года. Секретариат располагается в Стамбуле.

URL: http://www.24.kg/tsentralnaja_azija/39102/

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