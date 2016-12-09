Казахстан построит эталонные пункты пропуска на границах с Россией и Кыргызстаном

Казахстан начнет строить эталонные пункты пропуска на границах с Россией и Кыргызстаном. Об этом сообщило МИА «Казинформ».

Речь о кардинальной модернизации 11 автомобильных пунктов пропуска по новому проекту, разработанному на основе международных стандартов и рекомендаций.

Как отметил на пресс-конференции руководитель управления Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Кайрат Маубаев, пока решается вопрос финансирования проекта.

«Планируется, что это будет происходить за счет бюджета или государственно-частного партнерства. Реконструкция пунктов пропуска предполагает модернизацию системы интегрированного контроля, перестроение технологического процесса прохождения пунктов пропуска на основе нашего типового «эталонного» проекта. В целях оперативного принятия решений на центральном уровне мы планируем строительство главного диспетчерского управления в Астане, где будут находиться наша служба и Пограничная служба КНБ», - рассказал он.

По его словам, пункт пропуска в проекте полностью автоматизирован, максимально исключен контакт перевозчика с должностными лицами.

Кайрат Маубаев отметил, что принимаемые меры позволят ускорить время прохождения товаров и транспортных средств до 25 минут и увеличить пропускную способность пунктов пропуска.

«Оснащение и строительство казахстанских пунктов пропуска в прошлые годы производились на местах бывших таможенных постов, то есть со времен Советского Союза и часто вблизи от населенных пунктов. Территории пунктов пропуска были ограничены и зажаты прилегающими домами. В некоторых пунктах пропуска отсутствовали складские помещения, погрузочно-разгрузочная техника для проведения полноценного досмотра», - рассказал Кайрат Маубаев.