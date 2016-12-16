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Алмазбек Атамбаев поздравил Нурсултана Назарбаева с 25-й годовщиной независимости Казахстана

16/12/16 10:25, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил главу Казахстана Нурсултана Назарбаева с 25-й годовщиной независимости страны. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата главы государства.

 

«За годы независимости Казахстан под вашим руководством достиг впечатляющих результатов в государственном строительстве, социально-экономическом развитии и проведении реформ и закрепил за собой имидж авторитетного участника международных отношений, прикладывающего большие усилия для продвижения интеграционных процессов, обеспечения глобальной и региональной безопасности», - отмечено в телеграмме.

 

Глава государства убежден, что взаимовыгодное кыргызстанско-казахстанское всестороннее сотрудничество и в дальнейшем будет последовательно развиваться на благо двух стран и народов.

 

Алмазбек Атамбаев пожелал Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а братскому народу Казахстана - мира и процветания.

URL: http://www.24.kg/tsentralnaja_azija/41708/

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