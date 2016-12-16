Китай влияет на страны Центральной Азии через студентов

Профессор из Астаны Айнур Ногаева считает, что у Китая все хорошо с «мягкой» силой в Центральной Азии благодаря образовательным проектам.

Накануне в Астане эксперты обсудили, какие инструменты «мягкой силы» используют крупные державы в Центральной Азии и на Кавказе. Доцент кафедры международных отношений Евразийского университета имени Льва Гумилева (Астана, Казахстан) Айнур Ногаева уверена, что основное влияние на регион оказывают США, Россия и Китай.

При этом интересы России обусловлены сохраняющимися позициями русского языка, большим числом российских соотечественников, проживающих в центральноазиатских республиках. Эксперт уверена, что, учитывая участие Казахстана и Кыргызстана в евразийском интеграционном проекте, Центральная Азия будет оставаться для России стратегически важным регионом.

При этом Айнур Ногаева констатировала, что бесспорными мировыми лидерами в использовании «мягкой силы» являются США. И делают они это с помощью культуры. А вот Китай влияет на страны региона через образовательные проекты.

«Несмотря на относительную сложность учебы в Китае, сегодня наблюдается рост числа обучающихся в стране студентов. Фактически Китай уже создал «китайский мир». Такое улучшение странового имиджа посредством привлечения иностранных студентов — результат большой работы властей Китая. Она не дает быстрых результатов, но рассчитана на долгосрочную перспективу. Такая политика способствует возникновению лояльных к Китаю сил по всему миру. С «мягкой силой» у Китая все хорошо, пусть дипломатия и работа с НПО и СМИ пока хромает», - заключила Айнур Ногаева.