Узбекистан отпустил двоих кыргызстанцев, случайно попавших в соседнюю республику

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Представители Узбекистана передали кыргызской стороне двух граждан Кыргызстана, ранее задержанных пограничным нарядом соседнего государства. Состояние их здоровья удовлетворительное. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы КР.
По информации ведомства, узбекская сторона заверила, что третьего кыргызстанца, сбившегося с пути и оказавшегося на их территории, в ближайшее время передадут кыргызской стороне после получения документов, удостоверяющих личность гражданина КР.
Напомним, что 11 декабря 2016 года в Узбекистане задержали троих кыргызстанцев. По их словам, они сбились с пути из-за тумана и на машине заехали на территорию соседней страны.
URL: http://www.24.kg/tsentralnaja_azija/41790/