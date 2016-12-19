На Первом канале Казахстана показали фейковое интервью с Владимиром Познером

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На Первом канале «Евразия» (Казахстан) вышел эпизод программы с участием казахстанской ведущей Аймиры Шаукентаевой и российского журналиста Владимира Познера.
На видео сообщается, что казахстанская ведущая «впервые ответила на вопросы - и кому ответила? Сразу какому человеку? Владимиру Владимировичу…» При этом зрители сразу усомнились в подлинности видео, пишет издание Tengrinews.kz.
Представители официального сайта журналиста назвали видео фейком.
«Конечно, это ложь, никакого интервью не было! На программу Познера приглашаются только «первачи» из своей области (культура, политика и так далее) или люди, которые на данный момент являются ньюсмейкерами. А девушка, о которой мы говорим, не является ни первой, ни второй, поэтому даже предполагать ее участие в программе странно», - пояснили представители Владимира Познера.
Отметим, что Аймира Шаукентаева - ведущая программы «Аналитика», шеф-редактор информационного вещания Первого в Казахстане.
URL: http://www.24.kg/tsentralnaja_azija/41863/