Все приграничные проблемы с Узбекистаном в Бишкеке обещают решить через месяц

В ходе рабочего визита президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Узбекистан стороны обсудили вопрос делимитации границ. Об этом журналистам сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента Сапар Исаков.

«К сегодняшнему дню стороны прошли и описали около 70 процентов общей территории нашей границы. Главы государств дали прямое поручение нашим вице-премьер-министрам до середина января отработать все имеющиеся проблемы в этой части. Они будут скрупулезно заниматься этими вопросами», - сказал Сапар Исаков.

«Буквально до середины января у сторон состоятся несколько раундов переговоров. Мы договорились интенсифицировать наши переговоры именно по демаркации и делимитации наших границ», - добавил Сапар Исаков.

«В рамках визита мы получили от глав государств четкие поручения, которые мы должны отработать в течение одного месяца. Мы будем работать день и ночь над тем, чтобы их исполнить», - подчеркнул Сапар Исаков.

Алмазбек Атамбаев посетил 24 декабря Самарканд с рабочим визитом. Он почтил память первого президента Узбекистана Ислама Каримова и провел переговоры со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.