Узбекистан объявил конкурс для создания памятника Исламу Каримову

Для создания памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову объявили международный творческий конкурс. Об этом сообщило МИА «Казинформ».

Как отмечается, памятник установят в городе Ташкенте. По условиям конкурса, желающие участвовать в нем должны разместить на специальном сайте Академии художеств Узбекистана и сайте оргкомитета оговоренные документы и информационные материалы.

Срок предоставления конкурсных работ - до 31 марта 2017 года.

Памятник Исламу Каримову может появиться и в Москве - в сквере близ консульского отдела Узбекистана.

Первый президент Узбекистана скончался 2 сентября в возрасте 78 лет вследствие перенесенного инсульта. Его похоронили на родине в Самарканде.