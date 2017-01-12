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<b>Мэром Душанбе стал старший сын президента Таджикистана</b>
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Мэром Душанбе стал старший сын президента Таджикистана

12/01/17 18:02, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил своего старшего сына Рустама Эмомали исполняющим обязанности мэра Душанбе. Соответствующий указ подписан сегодня, сообщила Asia-Plus.

 

64-летний Махмадсаид Убайдуллоев, бессменный столичный градоначальник на протяжении последних 19 лет, отправлен в отставку. Вместе с ним ушли все его заместители и главы столичных районов.

 

  • До сегодняшнего дня 29-летний Рустам Эмомали возглавлял Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией. Он самый молодой генерал в СНГ.

Рустам Эмомали родился 19 декабря 1987 года. Окончил Таджикский национальный университет по специальности «Международные экономические отношения», был слушателем курсов Дипакадемии при МИД России.

 

Работал в Комитете по инвестициям и госимуществу, вице-председателем Союза молодежи РТ. Один из организаторов и совладельцев футбольного клуба «Истиклол», президент Федерации футбола Таджикистана.

URL: http://www.24.kg/tsentralnaja_azija/43094/

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