Мэром Душанбе стал старший сын президента Таджикистана

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил своего старшего сына Рустама Эмомали исполняющим обязанности мэра Душанбе. Соответствующий указ подписан сегодня, сообщила Asia-Plus.
64-летний Махмадсаид Убайдуллоев, бессменный столичный градоначальник на протяжении последних 19 лет, отправлен в отставку. Вместе с ним ушли все его заместители и главы столичных районов.
Рустам Эмомали родился 19 декабря 1987 года. Окончил Таджикский национальный университет по специальности «Международные экономические отношения», был слушателем курсов Дипакадемии при МИД России.
Работал в Комитете по инвестициям и госимуществу, вице-председателем Союза молодежи РТ. Один из организаторов и совладельцев футбольного клуба «Истиклол», президент Федерации футбола Таджикистана.
URL: http://www.24.kg/tsentralnaja_azija/43094/