Вице-премьер-министры Кыргызстана и Узбекистана обсуждают приграничные вопросы

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Вице-премьер-министр КР Жениш Разаков в Оше проводит встречу с заместителем премьер-министра Узбекистана Адхамом Икрамовым, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
По его данным, стороны обсуждают вопросы делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.
Вице-премьер-министр Жениш Разаков отметил необходимость скорейшего согласования позиций по оставшимся неуточненным участкам.
Переговоры по делимитации и демаркации госграницы продолжатся завтра.
URL: http://www.24.kg/tsentralnaja_azija/43274/