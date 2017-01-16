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Вице-премьер-министры Кыргызстана и Узбекистана обсуждают приграничные вопросы

16/01/17 14:30, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Вице-премьер-министр КР Жениш Разаков в Оше проводит встречу с заместителем премьер-министра Узбекистана Адхамом Икрамовым, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

 

По его данным, стороны обсуждают вопросы делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

 

Вице-премьер-министр Жениш Разаков отметил необходимость скорейшего согласования позиций по оставшимся неуточненным участкам.

 

Переговоры по делимитации и демаркации госграницы продолжатся завтра.

 

URL: http://www.24.kg/tsentralnaja_azija/43274/

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