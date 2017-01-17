Кыргызстан и Узбекистан в ближайшее время согласуют неуточненные приграничные участки

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Правительственные делегации Кыргызстана и Узбекистана договорились продолжить конструктивную работу по решению приграничных вопросов. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.
Вице-премьер-министр КР Жениш Разаков сегодня в Оше провел рабочую встречу с делегацией РУз во главе с заместителем премьер-министра Адхамом Икрамовым.
Стороны высказались о необходимости скорейшего согласования позиций по оставшимся неуточненным участкам государственной границы.
Переговоры по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы проходили 15-17 января.
URL: http://www.24.kg/tsentralnaja_azija/43408/