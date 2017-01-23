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Конфликт на кыргызско-таджикской границе в Погранслужбе пока не комментируют

23/01/17 09:13, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Государственной пограничной службе (ГПС) пока не комментируют конфликт на кыргызско-таджикской границе.

 

«Азаттык» сообщил, что накануне в 17.00 на границе с двух сторон собрались молодые люди, туда прибыли и представители местных властей для переговоров.

 

Глава села Кок-Таш Разия Осорова сообщила журналистам, что ее избили граждане Таджикистана, и конфликт приобрел более массовый характер - на месте начали собираться люди. Прибыли сотрудники спецподразделения УВД области.

 

Аким Баткенского района Кенеш Салихов отметил, что ситуация стабилизируется.

 

В ГПС обещают прокомментировать ситуацию позже.

URL: http://www.24.kg/tsentralnaja_azija/43651/

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