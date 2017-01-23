RSS
facebookfacebookgoogale+
Змеи, крысы и быки кыргызской политики
Полюби свой дом, и он отблагодарит тебя
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 23 января 2017 года. Понедельник. Бишкекское время 21:06
НОВОСТИ ДНЯ:
Центральная Азия
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Конфликт на кыргызко-таджикском участке госграницы. Повреждены дом и четыре автомашины

23/01/17 09:27, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Обстановка на кыргызко-таджикском участке государственной границы в настоящее время стабильная. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

 

По его данным, подразделения ГПС КР несут службу в штатном режиме. Чтобы не допустить обострения обстановки на границе, погранведомства двух государств на данном участке выставили совместные наряды.

 

«Вчера, 22 января, в селе Кок-Таш Баткенского района одноименной области произошел инцидент между молодежью приграничных территорий двух республик. Словесная перепалка между гражданами Кыргызстана и Таджикистана переросла в метание камней. По предварительным данным, в ходе конфликта были повреждены один дом и четыре автомашины граждан двух государств», - информируют в ГПС.

 

В тот же день конфликт был улажен. В настоящее время обстановку на приграничных территориях контролируют представители органов местной власти, сотрудники милиции двух государств.

 

В этот же день незамедлительно состоялась встреча пограничных представителей КР и РТ, по результатам которой стороны приняли решение продолжить несение службы в штатном режиме, принять все меры по урегулированию обстановки на границе мирным путем, а также провести расследование причин и обстоятельств инцидента.

 

Стороны также решили активизировать разъяснительную работу с населением приграничных районов.

URL: http://www.24.kg/tsentralnaja_azija/43653/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ