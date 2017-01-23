RSS
facebookfacebookgoogale+
Как выбрать лыжи и сноуборд. Советы новичкам
Антонина Шевченко о спорте, кухне, путешествиях и ковбоях
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 23 января 2017 года. Понедельник. Бишкекское время 20:39
НОВОСТИ ДНЯ:
Центральная Азия
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Жители Узбекистана сделали селфи с Шавкатом Мирзиеевым

23/01/17 13:18, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Президент Шавкат Мирзиеев, посетив Каракалпакстан, встретился с рядовыми гражданами. Люди окружили главу государства и спокойно делали с ним селфи, об этом сообщило радио «Озодлик».

 

Как отмечается, Шавкат Мирзиеев сдержал ранее данное обещание, что будет ходить пешком по районам и городам Каракалпакстана, встречаясь с рядовыми гражданами.

 

На видеозаписи, отправленной в редакцию «Озодлика», запечатлено, как президент общается с рядовыми жителями Каракалпакстана.

 

Кроме того, на видеозаписи видно, как люди, окружив главу государства, спокойно задают вопросы, а он обнимается с ними при встрече.

 

Телохранители президента не запрещали людям снимать Шавката Мирзиеева на мобильные телефоны. Как пишут в социальных сетях очевидцы произошедшего, личная охрана президента не препятствовала людям делать селфи с президентом.

 

 

На заседании правительства 14 января Шавкат Мирзиеев сообщил, что планирует посетить Каракалпакстан. Он пообещал: «Никто не сможет обмануть меня, когда я на следующей неделе поеду в Каракалпакстан. Я два дня буду ходить пешком по районам. Я никому не буду говорить, какие именно места посещу в ходе поездки».

 

Фото: UzLiDeP.

 

URL: http://www.24.kg/tsentralnaja_azija/43681/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ