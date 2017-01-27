Идеальных условий в ветеринарной системе потребовал от Кыргызстана Казахстан

«Казахстан потребовал от Кыргызстана создания идеальных условий в ветеринарной системе», - заявил сегодня в парламенте на «встрече без галстуков» заместитель министра экономики КР Алмаз Сазбаков.

По его словам, Казахстан выставил Кыргызстану самые высокие требования в вопросах ветеринарного контроля. В том числе это касается и идентификации животных. На сегодня работа проводится в пилотном режиме в трех районах.

«Но для выполнения работы по всей стране нужно время. Казахстан требует идеальной работы. Мы говорим, что система работает. Идеального ничего не бывает. Кыргызстан предложил снять ветеринарный контроль, а идентификацию мы выполним в течение определенного времени. Однако Казахстан настаивает на выполнении высоких требований», - отметил Алмаз Сазбаков.

Чиновник напомнил, что сам Казахстан при вступлении в ЕАЭС не проходил общего аудита. Не было аудита и для систем России и Беларуси.

«Ветеринарная система Казахстана имеет статусы в международном эпизоотическом бюро. Ряд областей республики имеет свободное перемещение на международном уровне без вакцинации ящура. Это такой же статус, какой у Кыргызстана. Соседнее государство обосновывает отказ снять ветеринарный контроль тем, что это отразится на положительном статусе в международном эпизоотическом бюро», - добавил Алмаз Сазбаков.

Депутат Акылбек Жапаров отметил, что Россия начнет идентификацию животных и птиц только с 2018 года.

«В Казахстане не все животные идентифицированы. Я уверен, что Кыргызстан одним из первых идентифицирует животных и выстроит систему раньше всех», - подчеркнул депутат.