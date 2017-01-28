Как в крепких выражениях распекает чиновников президент Узбекистана

На недавнем совещании с кабинетом министров президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев не стеснялся в выражениях. Если раньше такие «разносы» проходили при закрытых дверях, то теперь их показывают по национальному телевидению, сообщило «Настоящее время».

Любопытно, что всех этих людей Шавкат Мирзиеев знает давно, потому что все последние 13 лет они находились в его подчинении - под его руководством, когда он был премьер-министром Узбекистана.