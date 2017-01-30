Легкий способ разбогатеть предложил президент Узбекистана

Легкий способ разбогатеть и вывести страну из экономического кризиса предложил президент Узбекистана Шавкат Мирзеев. Об этом сообщило «Настоящее время».

Как отмечается, план президента прост - каждое хозяйство надо обязать завести 100 кур. «100 кур - это 50 яиц каждый день. 10 люди съедят сами, 40 - на продажу», - поделился бизнес-идеей Шавкат Мирзиеев.

Кто будет скупать яйца – глава Узбекистана не пояснил.