Легкий способ разбогатеть предложил президент Узбекистана

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Легкий способ разбогатеть и вывести страну из экономического кризиса предложил президент Узбекистана Шавкат Мирзеев. Об этом сообщило «Настоящее время».
Как отмечается, план президента прост - каждое хозяйство надо обязать завести 100 кур. «100 кур - это 50 яиц каждый день. 10 люди съедят сами, 40 - на продажу», - поделился бизнес-идеей Шавкат Мирзиеев.
Кто будет скупать яйца – глава Узбекистана не пояснил.
URL: http://www.24.kg/tsentralnaja_azija/44098/