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Легкий способ разбогатеть предложил президент Узбекистана

30/01/17 18:15, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Легкий способ разбогатеть и вывести страну из экономического кризиса предложил президент Узбекистана Шавкат Мирзеев. Об этом сообщило «Настоящее время».

 

Как отмечается, план президента прост - каждое хозяйство надо обязать завести 100 кур. «100 кур - это 50 яиц каждый день. 10 люди съедят сами, 40 - на продажу», - поделился бизнес-идеей Шавкат Мирзиеев.

 

Кто будет скупать яйца – глава Узбекистана не пояснил.

 

URL: http://www.24.kg/tsentralnaja_azija/44098/

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