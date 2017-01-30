Готов проект соглашения о демаркации кыргызско-казахской границы

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Разработан и готов к подписанию проект соглашения о демаркации границы между Кыргызстаном и Казахстаном. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил вице-премьер–министр по вопросам границ Жениш Разаков.
По его словам, «делимитация границы между Кыргызстаном и Казахстаном завершена. Установили 1 тысячу 65 пограничных столбов вдоль границы».
«На сегодня по вопросу делимитации и демаркации кыргызско-узбекской провели семь встреч. Утвердили 47 участков,
Вице-премьер-министр добавил, что в 2016 году утвердили более 500 из
URL: http://www.24.kg/tsentralnaja_azija/44115/