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Первую книгу президента Шавката Мирзиеева издали в Узбекистане
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Первую книгу президента Шавката Мирзиеева издали в Узбекистане

31/01/17 20:01, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

В Узбекистане издали первую книгу президента Шавката Мирзиеева «Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя». Об этом сообщило Uzdaily.Uz.

 

В основу книги лег доклад Мирзиеева на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития Узбекистана в 2016 году и приоритетным направлениям экономической программы на 2017 год.

 

 

«В книге на основе глубокого анализа и критического подхода дана оценка социально-экономического развития Узбекистана в 2016 году. Детально и всесторонне проанализированы имеющиеся нерешенные проблемы и используемые не в полной мере резервы, внесены предложения по ключевым стратегическим задачам и важнейшим приоритетам экономической и социальной программы республики на 2017 год», - перечисляет Uzdaily.Uz.

 

Книгу издало издательство «Узбекистон», которое ранее регулярно выпускало книги предыдущего президента страны Ислама Каримова. Причем над оформлением обложки думать не стали и использовали имеющийся шаблон, отмечает агентство «Фергана».

 

URL: http://www.24.kg/tsentralnaja_azija/44178/

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