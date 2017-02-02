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Президент Туркменистана спел свою песню на встрече с избирателями

2/02/17 10:51, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках предвыборной кампании посетил Ахалский велаят (область), где встретился с коллективом строителей газохимического комплекса. Об этом пишет «Хроника Туркменистана».

 

Строители приветствовали главу государства песней, однако после их выступления президент сам взял в руки гитару, исполнив композицию собственного сочинения – Bagt nury («Счастья луч»), которую впервые исполнил на новогоднем празднике месяц назад.

 

 

 

Президент также сообщил собравшимся, что он приготовил несколько новых песен в качестве подарка женщинам страны в честь Международного женского дня - 8 Марта.

 

Выборы президента Туркменистана пройдут 12 февраля.

 

URL: http://www.24.kg/tsentralnaja_azija/44266/

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