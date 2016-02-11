В Украине нашли останки бойца ВОВ, призванного из Джалал-Абадской области Кыргызстана

В Хмельницкой области (Украина) нашли останки бойца Великой Отечественной войны, призванного из Джалал-Абадской области Кыргызстана.

«На место (Волочисский район, поселок Войтовцы) наткнулись случайно, я занимаюсь поиском монет. Хороший, глубокий сигнал заставил копнуть поглубже, а там оказались каска и котелок, подписан «Миша» (видимо, бойца так называли славяне, чтобы проще было обращаться). В гильзе на бумажке такие надписи: Кир. ССР, призван из военкомата Токтогул, Джалал-Абадская область, к/з Орнок. Имя начинается на «М», прочитать полностью не смог, фамилия – Станкулов. Постарался собрать все останки и перезахоронил в курган, который находится в метрах 500 от места событий. И решил как-то связаться с Кыргызстаном, может, родственники ищут. Готов показать место захоронения, ведь ваш земляк умер на нашей земле за всех нас, чтоб мы жили», - сообщил ИА «24.kg» местный житель Владимир, нашедший останки бойца.

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