RSS
facebookfacebookgoogale+
Глава Нацбанка Кыргызстана об учетной ставке, долларе и золотых слитках
Дело Азимжана Аскарова: причины и последствия
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 23:31
НОВОСТИ ДНЯ:
Великая Победа
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Акция «Агитбригады», приуроченная к 75-летию начала Великой Отечественной войны, завершится в Берлине

15/03/16 12:06, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Акция «Агитбригады», приуроченная к 75-летию начала Великой Отечественной войны , завершится в Берлине. Об этом сообщил на пресс-конференции в ИА «24.kg» директор ОБФ «Агитбригада» Керим Шатманов.

 

По его словам, после Бреста планируется концерт военных песен и песен Победы в Варшаве, а конечный пункт маршрута - в Берлине.

 

Керим Шатманов добавил, что представители фонда обратятся к депутатам парламента: возможно, у кого-то были родные, погибшие на фронте, и они захотят присоединиться к организованным «Агитбригадой» мероприятиям. «В прошлом году нашей самой маленькой участнице было всего 9 лет», - рассказал Керим Шатманов.

URL: http://www.24.kg/velikaja_pobeda/29116/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ