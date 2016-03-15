Акция «Агитбригады», приуроченная к 75-летию начала Великой Отечественной войны, завершится в Берлине

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По его словам, после Бреста планируется концерт военных песен и песен Победы в Варшаве, а конечный пункт маршрута - в Берлине.
Керим Шатманов добавил, что представители фонда обратятся к депутатам парламента: возможно, у кого-то были родные, погибшие на фронте, и они захотят присоединиться к организованным «Агитбригадой» мероприятиям. «В прошлом году нашей самой маленькой участнице было всего 9 лет», - рассказал Керим Шатманов.
URL: http://www.24.kg/velikaja_pobeda/29116/