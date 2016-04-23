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В преддверии Дня Победы каждую машину милиции украсят Георгиевской ленточкой

23/04/16 12:01, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В преддверии празднования Дня Победы каждую машину милиции украсят Георгиевской ленточкой. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

 

По ее данным, руководство ведомства напомнило о георгиевских ленточках во время осмотра служебного транспорта милицейских подразделений. В целом его состояние признали пригодным для несения службы.

URL: http://www.24.kg/velikaja_pobeda/31141/

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