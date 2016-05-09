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В Бишкеке на площади Победы начинается митинг-реквием, приуроченный к 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В памятных мероприятиях примут участие первые лица страны, ветераны, труженики тыла и другие приглашенные.
Память о погибших воинах почтят минутой молчания.
После ветеранов традиционно угостят солдатской кашей.
На площади организована выставка военной техники.
URL: http://www.24.kg/velikaja_pobeda/31615/