В Бишкеке на площади Победы начинается митинг-реквием, приуроченный к 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В памятных мероприятиях примут участие первые лица страны, ветераны, труженики тыла и другие приглашенные.

Память о погибших воинах почтят минутой молчания.

После ветеранов традиционно угостят солдатской кашей.

На площади организована выставка военной техники.