В Бишкеке от Южных ворот началось шествие «Бессмертного полка».

В нем участвуют более двух тысяч человек. Собравшиеся несут портреты отцов, дедов и прадедов, воевавших на фронтах Великой Отечественной.

Колонну сопровождают машины скорой помощи и ДПС. Колонна пройдет по улице Абдрахманова, конечной точкой маршрута станет площадь Победы, где «Бессмертный полк» проведет митинг-реквием.

В Бишкеке акция «Бессмертный полк» проходит второй год.