Митинг-реквием в честь освобождения Ленинграда от блокады прошел в Бишкеке

Митинг-реквием, посвященный очередной годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прошел в парке имени Дайыра Асанова в Бишкеке.

«В боях за освобождение Ленинграда пало 4,5 тысячи кыргызстанцев, - сказано в поздравлении Алмазбека Атамбаева, зачитанном первым заместителем секретаря совета обороны Кубанычбеком Орозбаевым. - В 1942 году менее чем за две недели было собрано и отправлено из республики 48 вагонов продуктовой помощи и теплой одежды».

В тексте поздравления отмечено, что до 1941 года в Кыргызстане было 18 детских домов, где воспитывались 2 тысячи 657 сирот, а с 1941 по 1942 год из западных районов Советского Союза был эвакуирован 41 детский дом с 3 тысячами 438 воспитанниками. Житель Оша Иманахун Ахмедов усыновил 15 детей, а жительница Иссык-Кульской области Токтогон Алтыбасарова заменила мать 150 детям, эвакуированным из Ленинграда.

На митинге-реквиеме от имени президента был вручен сертификат на 100 тысяч сомов председателю кыргызского общества блокадников Ленинграда Анне Кутановой.

Всего на сегодня в Бишкеке проживает 42 человека, переживших блокаду. Из городского бюджета им ежемесячно выделяется по 1 тысяче сомов. Кроме этого, город выделяет им средства на проезд для посещения города-героя Ленинграда (Санкт-Петербурга). Указом президента КР они приравнены к участникам ВОВ, и им взамен льгот выплачивается денежная компенсация по 7 тысяч сомов.