Круглый стол «Кыргызстан накануне парламентских выборов: экономика, политика, интеграция» (презентация экспертного доклада)

Специальное исследование, проведенное авторитетными политологическими центрами двух стран (Россия, Кыргызстан), в наиболее чувствительных на сегодняшний день сферах жизни нашего общества – экономика, политика, интеграция – объемно отражает все пропорции сложившейся ситуации, а обоснованная на реальных данных экспертная база может быть точкой отсчета для дальнейших долгосрочных прогнозов.

Итак, что же на самом деле происходит в стране накануне?



В дискуссии принимают участие от коллектива авторов доклада:



Юлия Якушева - исполнительный директор политологического центра «Север-Юг» (город Москва, Россия),

Сергей Масаулов - президент Центра перспективных исследований (город Бишкек, Кыргызстан),



а также Марс Сариев - политолог, Дмитрий Орлов – директор аналитического центра «Стратегия Восток-Запад»,

Игорь Шестаков – эксперт, Марат Казакбаев – политолог, Джумакадыр Акенеев – эксперт.