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Круглый стол «Кыргызстан накануне парламентских выборов: экономика, политика, интеграция» (презентация экспертного доклада)

29/09/15 18:00, Бишкек – ИА «24.kg»

 

Специальное исследование, проведенное авторитетными политологическими центрами двух стран (Россия, Кыргызстан), в наиболее чувствительных на сегодняшний день сферах жизни нашего общества – экономика, политика, интеграция – объемно отражает все пропорции сложившейся ситуации, а обоснованная на реальных данных экспертная база может быть точкой отсчета для дальнейших долгосрочных прогнозов.
Итак, что же на самом деле происходит в стране накануне?

В дискуссии принимают участие от коллектива авторов доклада:


Юлия Якушева - исполнительный директор политологического центра «Север-Юг» (город Москва, Россия),
Сергей Масаулов - президент Центра перспективных исследований (город Бишкек, Кыргызстан),


а также Марс Сариев - политолог, Дмитрий Орлов – директор аналитического центра «Стратегия Восток-Запад»,
Игорь Шестаков – эксперт, Марат Казакбаев – политолог, Джумакадыр Акенеев – эксперт.

URL: http://www.24.kg/video/19912/

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