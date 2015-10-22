Круглый стол «Недостающее звено: сумеют ли новые парламент и кабинет министров стать продуктивной командой? (от итогов к прогнозу)»

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
По большому счету не важно, какую окончательную конфигурацию примет коалиционный блок и каким образом будет сформирован кабинет министров. Важно другое - получить дееспособную и продуктивной команду управленцев, которая вытолкнет, наконец, страну из экономической стагнации. И решающим главным моментом здесь является персональный состав новых органов власти.
На кого возлагают надежды/делают ставку эксперты круглого стола? Каким образом дальнейшая тактика и стратегия развития страны зависит от состава глав всех государственных властных структур?
В дискуссии принимают участие:
Галина Скрипкина – СДПК,
Арзыбек Кожошев – ПП «Кыргызстан»,
Чолпон Джакупова – ПП «Бир Бол»,
Каныбек Иманалиев – ПП «Ата Мекен»,
Максат Сабиров – ПП «Республика – Ата Журт»,
Тынчтык Шайназаров – ПП «Онугуу-Прогресс»,
Марс Сариев – политолог,
Джумакадыр Акенеев - эксперт.
URL: http://www.24.kg/video/21380/