RSS
facebookfacebookgoogale+
Активные выходные. Какие горнолыжные базы открывают сезон
Президент Кыргызстана подводит итоги 2016 года. Трансляция
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 23:16
НОВОСТИ ДНЯ:
Видео
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Когда наша любовь – лучшее лекарство: о специальной акции для маленьких пациентов Национального центра онкологии

14/12/15 18:00, Бишкек – ИА «24.kg»

 

Все дети в мире верят в новогоднее чудо, но с особой  надеждой его ожидают дети, страдающие онкологическими заболеваниями.

 

К счастью, природа детского рака такова, что до 80 процентов маленьких пациентов можно излечить. Просто им нужна наша помощь и наша любовь. Для обеспечения детского отделения Национального центра онкологии плазмой крови проводится специальная акция – большой предновогодний концерт - средства от которого будут направлены больным детям.

 

Примечательно, что в тандеме с профессиональными исполнителями будут выступать известные своей активной гражданской позицией люди – Айбек Баратов, Николай Черкасов, Нурия Чойбаева и многие другие.

 

В пресс-конференции принимают участие:

 

Эмиль Макимбаев – д.м.н., профессор детской онкологии,

 

Нелли Абдрахманова – компания «IQ LAB», организатор мероприятия,

 

Елена Конева - президент общественного фонда «Help the children-SKD»,

 

Жан Воинов – танцор,

 

Марина Ким – телеведущая,

 

Бермет Тологонова – бизнесвумен,

 

Галина Кетова - актриса русского драмтеатра;

 

Салтанат Аширова – певица.

 

URL: http://www.24.kg/video/24686/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ