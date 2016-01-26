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Мрачная история СИЗО №50: «молчание ягнят» на фоне шокирующего заявления председателя ГСИН Алика Мамыркулова

26/01/16 18:00, Бишкек – ИА «24.kg»

 

Судя по заявлению председателя ГСИН Алика Мамыркулова, все произошедшее в СИЗО №50 (побег с убийством четырех сотрудников) было следствием… ни много ни мало - одной из составляющих спецоперации ГКНБ.  

 

Почему генерал А.Мамыркулов безнаказанно позволяет себе такое шокирующее заявление и каковыми будут его последствия в предстоящем судебном разбирательстве, назначенном на 28 января текущего года?

 

В пресс-конференции принимает участие

 

Эрнст Исаев – полковник в отставке, ветеран ГСИН.

URL: http://www.24.kg/video/26660/

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