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ГКНБ: Убить при исполнении служебных обязанностей? (Прямо противоположная официальной версия гибели Абдикарима Гапарова)

13/04/16 12:30, Бишкек – ИА «24.kg»

 

Коллеги и родственники скоропостижно скончавшегося 25 февраля 2016 года в служебном кабинете Абдикарима Гапарова изложат свою версию обстоятельств его кончины. Она прямо противоречит всем заявлениям ГКНБ. Что же произошло на самом деле?

В пресс-конференции принимают участие:

Медербек Осмоналиев – юрист КГМА,

Номанжан Аркабаев – адвокат,

Абибилла Пазылов – пресс-секретарь КГМА,

Адылбек Гапаров – сын А.Гапарова, Микрам Ташбеков – брат А.Гапарова.

URL: http://www.24.kg/video/30617/

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