ГКНБ: Убить при исполнении служебных обязанностей? (Прямо противоположная официальной версия гибели Абдикарима Гапарова)

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Коллеги и родственники скоропостижно скончавшегося 25 февраля 2016 года в служебном кабинете Абдикарима Гапарова изложат свою версию обстоятельств его кончины. Она прямо противоречит всем заявлениям ГКНБ. Что же произошло на самом деле?
В пресс-конференции принимают участие:
Медербек Осмоналиев – юрист КГМА,
Номанжан Аркабаев – адвокат,
Абибилла Пазылов – пресс-секретарь КГМА,
Адылбек Гапаров – сын А.Гапарова, Микрам Ташбеков – брат А.Гапарова.
URL: http://www.24.kg/video/30617/