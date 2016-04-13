ГКНБ: Убить при исполнении служебных обязанностей? (Прямо противоположная официальной версия гибели Абдикарима Гапарова)

Коллеги и родственники скоропостижно скончавшегося 25 февраля 2016 года в служебном кабинете Абдикарима Гапарова изложат свою версию обстоятельств его кончины. Она прямо противоречит всем заявлениям ГКНБ. Что же произошло на самом деле?



В пресс-конференции принимают участие:



Медербек Осмоналиев – юрист КГМА,



Номанжан Аркабаев – адвокат,



Абибилла Пазылов – пресс-секретарь КГМА,



Адылбек Гапаров – сын А.Гапарова, Микрам Ташбеков – брат А.Гапарова.