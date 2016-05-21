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Курортный сезон-2016 открывает скандал с пансионатом «Лукоморье», или Неправовые действия профессора медицины Юсупжана Уметалиева

21/05/16 09:15, Бишкек – ИА «24.kg»

 

Как бы ни было грустно, но рейдерство или, попросту говоря, захват чужого имущества, приобретает все более изощренные формы. А в роли рейдеров (захватчиков) все чаще выступают вполне уважаемые люди.

Так, на государственную собственность - участок земли в 3 гектара – претендует, и вполне успешно, профессор медицины Юсупжан Уметалиев. Он уверенно выигрывает суды всех инстанций, и есть реальная опасность, что государство лишится земельного участка.

Почему это происходит? И в какой момент Фемида послушно закрывает глаза?

В пресс-конференции принимают участие:

Михаил Митин – учредитель ОсОО «Норд»,

Вера Дубовскова – администратор ОсОО «Норд»,

Олеся Леписова – адвокат.

URL: http://www.24.kg/video/32298/

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