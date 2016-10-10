Взрывная волна: студенты из КР, обучающиеся в КНР, не могут получить визу

Августовский взрыв у Посольства КНР отозвался для сотен студентов Кыргызстана, обучающихся в Китае, серьезной проблемой. Они до сих пор не могут приступить к учебе (а занятия начались 25 августа) по одной причине: консульского отдела после взрыва физически не существует.



Как и кто решит визовый вопрос?



В пресс-конференции принимает участие делегированная группа студентов:



Таир Токтосунов, Байыш Абдиев, Чингиз Арипов, Сезим Раатбекова, Азиза Муратбекова.