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Взрывная волна: студенты из КР, обучающиеся в КНР, не могут получить визу

10/10/16 15:00, Бишкек – ИА «24.kg»

 

Августовский взрыв у Посольства КНР отозвался для сотен студентов Кыргызстана, обучающихся в Китае, серьезной проблемой. Они до сих пор не могут приступить к учебе (а занятия начались 25 августа) по одной причине: консульского отдела после взрыва физически не существует.

Как и кто решит визовый вопрос?

В пресс-конференции принимает участие делегированная группа студентов:

Таир Токтосунов, Байыш Абдиев, Чингиз Арипов, Сезим Раатбекова, Азиза Муратбекова.

URL: http://www.24.kg/video/38021/

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