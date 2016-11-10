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Почему премьер–министр «не замечает» вопиющий коррупционный факт?

10/11/16 12:25, Бишкек – ИА «24.kg»

 

Почему премьер–министр «не замечает» вопиющий коррупционный факт?

Признаемся, пока государство не очень успешно в борьбе с коррупцией. Наверное, поэтому отдельные высокопоставленные чиновники принимают такие дорогие знаки внимания, как авто Lexus 570.

Представители ОО «Общество против коррупции» возмущены этим фактом, а также полным бездействием главы правительства. Они подготовили исковое судебное заявление на правительство и готовы действовать решительно.

В пресс-конференции принимают участие

Манас Кадыров – глава ОО «Общество против коррупции» и члены общества.

URL: http://www.24.kg/video/39645/

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