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Кто самый «отважный» коррупционер страны? Уверенно на это звание претендует глава Новопавловского айыл окмоту. Как он «заслужил» это у народа?

29/11/16 16:40, Бишкек – ИА «24.kg»

 

Улан Саадалиев занимает пост главы Новопавловского айыл окмоту всего три года. Но этого времени ему хватило, чтобы прославиться своим «коррупционным» бесстрашием на всю округу.


Грейдеровка проселочной дороги без документации, продажа с размахом сельскохозяйственных угодий, полное игнорирование отчета по бюджету, самовольное (по личному усмотрению) распоряжение денежными средствами…

На чем держится преступная смелость У.Саадалиева? Как намерены с его безнаказанностью бороться жители и депутаты Новопавловского айыл окмоту?

В пресс-конференции принимают участие:

Бердигул Эсенаманов – депутат айыльного кенеша,

Абдразак Табалдиев - депутат айыльного кенеша,

Бектеназар Эсиралиев – житель Новопавловки,

Байыш Табалдиев – житель села Учкун,

Аманкул Турдукулов – член Суда аксакалов.

URL: http://www.24.kg/video/40680/

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