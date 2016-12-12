Поэт Темирлан Ормуков о своем скандально известном стихотворении, президенте, Генпрокуратуре и депутатской чести

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Темирлан Ормуков, одно из стихотворений которого получило неожиданно скандальный резонанс и стало поводом для рассмотрения в Генпрокуратуре, пояснит СМИ, почему так произошло.
В пресс-конференции принимает участие
Темирлан Ормуков – поэт
URL: http://www.24.kg/video/41487/