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Поэт Темирлан Ормуков о своем скандально известном стихотворении, президенте, Генпрокуратуре и депутатской чести

12/12/16 18:00, Бишкек – ИА «24.kg»

 

 

Темирлан Ормуков, одно из стихотворений которого получило неожиданно скандальный резонанс и стало поводом для рассмотрения в Генпрокуратуре, пояснит СМИ, почему так произошло.

 

В пресс-конференции принимает участие

 

Темирлан Ормуков – поэт

URL: http://www.24.kg/video/41487/

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