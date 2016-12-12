Поэт Темирлан Ормуков о своем скандально известном стихотворении, президенте, Генпрокуратуре и депутатской чести

Темирлан Ормуков, одно из стихотворений которого получило неожиданно скандальный резонанс и стало поводом для рассмотрения в Генпрокуратуре, пояснит СМИ, почему так произошло.

В пресс-конференции принимает участие

Темирлан Ормуков – поэт