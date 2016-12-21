Дед Мороз и его подарки отменяются по… решению суда. Так же, как и другие программы социальной поддержки.

В 2015 году жители Тонского и Джети-Огузского районов получили 2 миллиона долларов на поддержку детей-сирот, людей с ограниченными возможностями здоровья, на развитие сельского хозяйства (малый и средний бизнес), образования, экологическую защиту.



А в этом году единственный спонсор – «Кумтор Голд Компани» – приостановил финансирование этих социальных проектов… по решению суда. В чем суть вердикта и какова возможность его отмены?



В пресс-конференции принимают участие:



Адилет Ачикеев – лидер молодежи Тонского района,



Мирлан Шеркулов – молодежный активист,



Рустам Омуров – председатель айыльного кенеша п.Каджи-Сай,



Урмат Макеев - лидер молодежи Джети-Огузского района,



Рысбек Минбаев – председатель Общества инвалидов Джети-Огузского района,



Болот Дороев – лидер молодежи Жаргылчакского айыл окмоту.