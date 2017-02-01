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Депутатские полномочия наоборот: как земельный участок общего пользования стал собственностью семьи лидера «Ата Мекена»

1/02/17 14:52, Бишкек – ИА «24.kg»


С революционного 2005 года земельный участок общего пользования площадью 300 кв. метров по ул. Баетова/Тыныстанова перешел в собственность близкой родственницы депутата ЖК КР Омурбека Текебаева.

Как это было проделано и почему? Есть ли шансы у жителей этого жилого кубика вернуть незаконно отобранный участок для общего пользования?

В пресс-конференции принимают участие:

Нурбю Косакова – председатель ТСЖ «Уюш»,

Денис Четвертак – юрист,

Нуржамал Ишембиева – дольщик ОсОО «Санат инвест».

URL: http://www.24.kg/video/44223/

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