Депутатские полномочия наоборот: как земельный участок общего пользования стал собственностью семьи лидера «Ата Мекена»

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С революционного 2005 года земельный участок общего пользования площадью 300 кв. метров по ул. Баетова/Тыныстанова перешел в собственность близкой родственницы депутата ЖК КР Омурбека Текебаева.
Как это было проделано и почему? Есть ли шансы у жителей этого жилого кубика вернуть незаконно отобранный участок для общего пользования?
В пресс-конференции принимают участие:
Нурбю Косакова – председатель ТСЖ «Уюш»,
Денис Четвертак – юрист,
Нуржамал Ишембиева – дольщик ОсОО «Санат инвест».
URL: http://www.24.kg/video/44223/