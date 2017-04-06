Кыргызско-Российский фонд развития вне закона. Почему? Как вернуть фонд в правовое поле?
Кыргызско-Российский фонд развития — структура, призванная продвигать бизнес, финансируя наиболее интересные проекты. Понятно, что при этом трудно избежать каких-либо спорных моментов. Но… только в суде выяснилось, что Кыргызско-Российский фонд развития вне закона, так как наделен, как ни странно, правовым иммунитетом.
Можно ли исправить этот нонсенс и вернуть фонд в правовое поле?
В пресс-конференции принимают участие:
Кайрат Загибаев — адвокат,
Владимир Хегай — экс-директор ОсОО «Брид»,
Александр Штанько, Руслан Адаев и другие кредиторы.