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Арзыбек Кожошев: Кыргызское либеральное законодательство и защита инвестиций - одни из лучших в СНГ

20/12/16 12:06, Дели – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Наше либеральное законодательство и защита инвестиций - одни из лучших в СНГ. Об этом сегодня сообщил ИА «24.kg» министр экономики КР Арзыбек Кожошев.

 

«Цифры 2015 года незначительные, товарооборот между Кыргызстаном и Индией составляет всего лишь $23,9 миллиона. Государственный визит, который сегодня начался, даст мощный импульс выходу отношений на новый качественный уровень», - сказал он.

 

По словам Арзыбека Кожошева, Индия - одна из экономических держав, которая показывает на сегодня мощный рост ВВП и входит в десятку развивающихся стран мира.

 

«По последним данным, Индия обходит даже Китай, и мы надеемся, что площадка в виде бизнес-форума, намеченного на завтра, даст Индии возможность создать новые инвестиционные проекты в Кыргызстане», - сказал глава Минэкономики КР.

 

Напомним, президент КР Алмазбек Атамбаев прибыл с государственным визитом в Индию. Уточняется, что в рамках визита он встретился с главой Индии Пранабом Кумаром Мукерджи и премьер-министром Нарендрой Моди. Глава Кыргызстана также примет участие в кыргызско-индийском бизнес-форуме.

URL: http://www.24.kg/vlast/41947/

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