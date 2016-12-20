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Алмазбек Атамбаев и лепестки роз у мемориала Махатмы Ганди
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Алмазбек Атамбаев и лепестки роз у мемориала Махатмы Ганди

20/12/16 14:13, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В рамках государственного визита в Индию Алмазбек Атамбаев сегодня принял участие в церемонии возложения венка к мемориалу Махатмы Ганди. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

 

 

Возложив венок, Алмазбек Атамбаев рассыпал лепестки цветов на мраморную плиту мемориала и оставил запись в книге почетных гостей.

 

URL: http://www.24.kg/vlast/41964/

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