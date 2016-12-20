Депутаты Жогорку Кенеша возмущены, что глава ФУГИ болеет каждый вторник

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Депутаты парламентского комитета по экономической и фискальной политике негодуют из-за постоянного отсутствия на их комитете главы Фонда по управлению госимуществом Мэлиса Мамбетжанова.
На заседание вынесли вопрос о политике правительства по привлечению инвестиций, развитию предпринимательства и поддержке бизнеса. Депутаты планировали рассмотреть и вопрос об инвентаризации имущества, которое есть в Кыргызстане. Однако основные докладчики по вопросу не пришли.
Представитель правительства в Жогорку Кенеше сообщил, что вице-премьер-министр Олег Панкратов в командировке в Москве (Россия), а глава Фонда по управлению госимуществом – Мэлис Мамбетжанов – болеет.
Председатель комитета Нурланбек Макеев заявил, что Мэлис Мамбетжанов с самого назначения на должность никак не может посетить заседание комитета.
«Он каждый раз болеет. На прошлое заседание вместо него девушка приходила. Я просил, чтобы он был лично. Я вчера говорил, если Олега Панкратова нет, но Мэлис Мамбетжанов должен быть обязательно. Если он на комитете постоянно будет болеть, то нам придется довести это до премьер-министра. Он каждый раз по вторникам болеет?» - заявил Нурланбек Макеев.
Он отметил, что надо довести до сведения премьер-министра данные об отсутствии его подчиненных на заседаниях. Нурланбек Макеев заявил, что из-за двух чиновников несколько месяцев депутаты не могут рассмотреть вопросы.
Депутат отметил, что вопрос неявки чиновников поднимет на заседании коалиции парламентского большинства.
«Пусть Сооронбай Жээнбеков сам решает - или наказать, или рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям Олега Панкратова и Мэлиса Мамбетжанова», - заключил депутат.
URL: http://www.24.kg/vlast/41969/