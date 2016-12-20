Главы Кыргызстана и Индии обменялись книгами

Сегодня в Хайдерабадском дворце в ходе встречи президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обе стороны в качестве подарков преподнесли друг другу книги.

Алмазбек Атамбаев вручил первые копии эпосов «Манас», «Семетей» и «Сейтек» на языке хинди. Нарендра Моди преподнес первую копию сборника поэзии «Краски жизни» на кыргызском языке.

Напомним, проходит государственный визит главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Республике Индия.