Главы Кыргызстана и Индии обменялись книгами

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Сегодня в Хайдерабадском дворце в ходе встречи президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обе стороны в качестве подарков преподнесли друг другу книги.
Алмазбек Атамбаев вручил первые копии эпосов «Манас», «Семетей» и «Сейтек» на языке хинди. Нарендра Моди преподнес первую копию сборника поэзии «Краски жизни» на кыргызском языке.
Напомним, проходит государственный визит главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Республике Индия.
URL: http://www.24.kg/vlast/41982/