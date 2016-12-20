Нарендра Моди: Алмазбек Атамбаев заложил в Кыргызстане крепкий фундамент демократии

«Это большая заслуга Алмазбека Атамбаева, заложившего в Кыргызстане крепкий фундамент демократии», - заявил сегодня премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом Кыргызстана.

«Мы обсудили вопросы, связанные с безопасностью нашей молодежи от пагубного влияния радикализма и терроризма, и согласны работать вместе в борьбе за общее благое дело», - сказал Нарендра Моди.

Глава кабмина Индии считает Кыргызстан ценным партнером по стабилизации Центральной Азии, а Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) представляет платформу, чтобы работать в данном направлении.

Напомним, глава Кыргызстана Алмазбека Атамбаева находится в Индии с государственным визитом.