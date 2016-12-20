Депутаты требуют отчетов министров Евразийской экономической комиссии от Кыргызстана

Парламентский комитет по экономической и фискальной политике ждет с отчетами министров Евразийской экономической комиссии от Кыргызстана Мукая Кадыркулова и Адамкула Жунусова.

Депутаты выказали недовольство, что Министерство экономики вносит на рассмотрение Таможенный кодекс ЕАЭС всего за несколько дней до его возможного подписания главами союза. Также они вспомнили и о том, что просили Министерство экономики привезти к ним на аудиенцию министров ЕЭК.

«Мы еще до летних каникул просили пригласить Мукая Кадыркулова. Вы нам обещали, но до сих пор мы его не можем увидеть. Надо, чтобы министр рассказал, какую пользу он принес Кыргызстану, работая в ЕЭК. Тот же Таможенный кодекс ЕАЭС при нем уже принимался. Может, он хорошие вещи делает и может рассказать что-то, а мы не знаем. Письменно нам ответьте, когда к нам придет Мукай Кадыркулов. И Адамкула Жунусова тоже пригласите», - потребовал председатель комитета Нурланбек Макеев.

Представители ЕЭК отметили, что два министра не представляют Кыргызстан. Они работают на международный орган – Евразийскую экономическую комиссию.

«Мы знаем, кто они и чем занимаются. Если хотите защитить их, делайте это по-другому», - заявил Нурланбек Макеев.