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Демократическое движение Кыргызстана (ДДК) не исключает выдвижения Омурбека Текебаева на пост президента страны. Об этом ИА «24.kg» сегодня сообщил глава объединения Турсунбек Акун.
Экс-омбудсмен отметил, это его личное предположение, а решение примет съезд ДДК.
«Имя претендента на главный пост назовут члены ДДК на нашем съезде. Я сам пока не знаю, кто будет нашим кандидатом. Вполне вероятно, что Омурбек Текебаев, а может, кто-то из представителей ДДК», - отметил Турсунбек Акун.
Он добавил, что официально гонка не началась, но сейчас уже нужно определяться с кандидатом и ДДК намерено участвовать в президентской кампании.
ДДК – старейшая политическая организация в КР. В этом году она отметила свое 25-летие. Последние годы движение практически не функционировало, но в 2016-м активизировалось.
URL: http://www.24.kg/vlast/42032/