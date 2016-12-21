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В ЖК предлагают пожизненно лишать водительских прав виновников смертельных ДТП

21/12/16 14:55, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Депутаты парламента предлагают навсегда лишать водительских прав тех, кто станет виновником ДТП со смертельным исходом. А сотрудников патрульной службы, отпустивших пьяных водителей, штрафовать.

 

Сегодня депутаты обсуждают поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности. Они касаются ужесточения наказания за вождение в нетрезвом виде.

 

«Если человек находился за рулем в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, его можно штрафовать на 100 тысяч сомов или лишать прав на один год. Если в течение года его задержат за аналогичное правонарушение, надо лишать прав на пять лет. Если же из-за него в аварии погибли люди, его нужно навсегда лишать прав с конфискацией машины», - рассказал о своей инициативе Акылбек Жапаров («Бир Бол»).

 

Он также считает важным наказывать и патрульных, которые отпускают пьяных водителей.

 

Если такой водитель станет виновником аварии со смертельным исходом и следствие докажет, что сотрудник УПМ его отпустил, то он будет оштрафован и уволен, уточнил депутат.

URL: http://www.24.kg/vlast/42068/

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